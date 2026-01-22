春節出行更安心 eTag停車加碼道路救援與洗車禮遇一次到位

遠通電收聯手全鋒事業，申辦「eTag停車扣繳」即贈15公里免費道路救援。（圖：遠通電收提供）

九天春節連假即將到來，返鄉與旅遊車潮湧現。遠通電收於今（廿二）日宣布，攜手道路救援平台「全鋒事業」，推出春節限定eTag停車會員優惠方案，凡新申辦eTag並綁定「銀行自動儲值」與「eTag停車扣繳」服務者，即可獲得百元eTag儲值金，並加碼享有十五公里免費道路救援及「洗金寶」水刀泡沫洗車禮遇，從行車安全到車輛整潔一次升級。

全鋒事業統計，台灣每年道路救援需求高達五十萬件，其中春節及二二八連假期間更是事故與拋錨高峰。高公局預估，今年春節連假北上車流量最高將達平日的一點六倍。面對連假期間車流與風險同步攀升，遠通電收攜手全鋒事業，主動強化車主保障，成為長途行車的堅實後盾。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，今年延續去年救援服務基礎，將原本十公里免費道路救援提升至十五公里，讓車主在長途駕駛時更加安心。另於三月底前至遠通直營門市加辦停車會員，還可獲得市價三百元的「洗金寶」水刀泡沫洗車服務，適用全台約四百個洗車據點，讓返鄉或出遊都能保持最佳車況。

許耀勳也提醒，車主若同時申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」，在信用卡有效情況下不會產生欠費問題，可有效降低詐騙風險，面對可疑通知無須理會。

全鋒事業表示，春節期間已啟動eTag停車會員專屬應援機制，強化救援調度與派遣效率，提供一站式專業服務。遠通電收呼籲車主出發前完成車輛檢查，善用eTag整合服務，在春節連假中安心上路、放心出行。