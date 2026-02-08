春節出遊不必遠行 桃園公園成為親子走春好景點

不出桃園也好玩 華興池生態公園陪您迎新年。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】農曆春節連假是闔家團聚、外出走春的重要時刻。桃園市近年持續推動城市綠化與休憩空間升級，打造融合自然生態、創意遊憩與全齡共融理念的特色公園。今年春節，民眾無須遠行，在地即可享受高品質的戶外休閒體驗，輕鬆規劃一趟充滿歡笑的親子走春行程。

為提升民眾使用便利性，桃園市建置「樂桃園 Park Go」網站，整合全市特色公園介紹、設施內容與遊憩資訊，提供一站式查詢服務。民眾可依位置、主題及適合族群快速搜尋公園資訊，並參考網站規劃的半日遊、一日遊行程，串聯周邊景點、美食與交通動線，即使臨時起意，也能自在出遊。

今年新春，桃園多座主題公園深受親子喜愛，包括大園區華興池生態公園的冒險森林與極限山丘遊戲場、中壢光明公園的探險基地與森林跑酷空間、龍潭運動公園的軍事主題設施、平鎮運動公園的空中冒險關卡、桃園陽明公園的猿林遊戲區與生態教育區、楊梅四維公園的全齡探險中心，以及八德楓樹腳公園的大型長頸鹿主題遊戲塔。大湳森林公園則保留原始林相，結合親子遊憩與文化休憩空間，讓孩子在自然中探索成長。

工務局表示，最珍貴的新年禮物莫過於家人相聚時的歡笑與陪伴。誠摯邀請民眾於春節期間走進桃園特色公園，在綠意與陽光中共享溫馨時光，為新的一年留下美好回憶。(圖/工務局提供)