春節出遊免請假！富國島熱帶天堂、釜山港城魅力任你選

2026農曆春節假期長達9天，爸媽不用上班、小孩不用上學，正是全家大小出遊好時機！想奔向熱情海島？或是體驗韓式風情？近年超夯的富國島與釜山，為你打造一個精彩豐富、不同以往的農曆新年。

越南富國島

越南富國島，氣候溫暖宜人，島上擁有豐富多樣的娛樂設施，搭乘世界最長跨海纜車前往香島自然公園與水世界，在富國島大世界、珍珠樂園盡情暢玩，還能造訪野生動物園。喜愛水上活動，不能錯過跳島浮潛、SUP立槳，或是網紅沙灘美拍打卡，感受熱帶島嶼的悠閒氛圍。

韓國釜山

想體驗不一樣的氛圍，不妨選擇充滿活力的韓國釜山！搭乘海岸膠囊列車欣賞絕美海景，漫步於刺激的天空步道，也可到滑雪場體驗戲雪之樂。此外，還能順遊鄰近的大邱e-world與83塔，感受城市獨有的魅力，並造訪充滿歷史感的桂山洞聖堂。

無論是富國島的熱帶風情，還是釜山的港城魅力，世界旅行社都為您精心規劃高CP值的春節行程。若選富國島六天，2/17出發，升等1晚五星飯店，享受豪華海鮮痛風餐，盡享島嶼悠閒風光。另推薦釜山六天，2/14出發，特別安排皇帝潛水艇體驗，大啖蒸海鮮龍蝦一隻雞。兩個行程正巧都在9天長假中，完全免請假，就能輕鬆出發，飛到自己喜愛的國度，過一個不同以往的歡樂春節！ 查看原文