春節出遊注意！2家旅行社遭廢照、3間申請停業 觀光署最新公告出爐

春節連假將近，交通部觀光署公布最新依法公告的旅行社名單，提醒民眾留意。公告指出，慶祥旅行社與草屯旅行社因未於期限內補繳旅行業保證金，分別遭廢止或撤銷旅行業執照；樂皮旅行社則已核准解散並註銷稅籍。此外，歐樂、台灣國際及華夏大地等3家旅行社已獲准停業，業者可於停業期間申請復業。

根據觀光署公告，慶祥旅行社與草屯旅行社經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，嗣經觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金，分別於1月15日及2月2日遭廢止或撤銷旅行業執照。

此外，歐樂、台灣國際及華夏大地等3家旅行社已獲准停業，業者可於停業期間申請復業；樂皮旅行社則已核准解散並註銷稅籍。觀光署呼籲民眾春節出遊前，應確認旅行社營運狀態，以保障自身權益。

