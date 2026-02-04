春節出遊潮 富邦產險：網路投保旅平險、車險 強化保障

富邦產險提醒民眾春節出遊可網路投保旅平險、車險強化保障，更有機會再享加碼好禮優惠。（富邦產險提供）

記者陳建興／台北報導

2026年春節將至，返鄉與旅遊人數明顯升溫。富邦產險提醒民眾，出國旅遊前可事先投保國外旅平險加不便險，自駕返鄉或國內旅遊則建議同步檢視既有保障內容是否規劃第三人責任險、乘客責任險與車體險等任意險，並視行程需求加保「國道增額險」與「國道拖吊險」。行前做好旅平險與車險等保障規劃，以分散突發狀況帶來的經濟負擔，也可透過富邦產險官網網路投保，快速完成投保流程，春節前更加碼抽獎優惠，讓走春行程安心又幸運。

富邦產險表示，國外旅平險加不便險保障範圍除涵蓋身故失能、傷害醫療外，亦包括海外突發疾病醫療保障(含法定傳染病)，同時提供六大旅遊不便險項目，包括班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失及旅行文件損失等。若發生旅程取消或更改的情況，提前投保能有效降低行程異動帶來的不便與損失，並贈送最高6萬元美金的SOS海外緊急救援服務，讓海外旅遊保障更加完整。此外，若選擇透過網路投保，父母除可幫未滿7歲子女線上投保旅平險，還可一併投保18歲以上同行家屬，投保時只需透過行動裝置進行行動身分辨識(MID)、完成身份驗證，免回傳要保書就能完成線上多人投保。

針對春節期間選擇自駕返鄉或國內旅遊的民眾，富邦產險則提醒，強制汽車責任險僅保障第三人傷害，未涵蓋財物損失，建議同步檢視既有保障內容是否規劃第三人責任險、乘客責任險與車體險等任意險，並可視行程需求加保「國道增額險」與「國道拖吊險」。其中，假日或國道增額保障可於事故發生時提供更高保障額度，而國道拖吊相關補償，則可減輕因事故或車輛故障衍生的高額拖吊與交通費用。

民眾於富邦產險官網網路投保強制險並加保任意險，最高可省330元，再享任意險9折優惠。而1至3月富邦產險亦回饋網路投保客戶，推出抽獎活動，凡投保旅平險，滿額即可抽Uber 800元通用券作為機場往返接送金；投保汽、機車強制險加任意險滿額可抽中油電子禮物卡1,000元，完成網路投保再加抽iPhone 17 Pro（512GB）、萬元mo幣及禮券，多重好禮一次到位。