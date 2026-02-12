春節出遊資安別鬆懈 數發部提醒防駭過好年

農曆春節將至，數發部提醒民眾做好「旅遊3要、居家3要」守則，強化資安風險管控，避免個人資料外洩。數發部舉例，民眾應謹慎使用公共網路，避免使用Wi-Fi網購、刷卡或登錄網路銀行。若造訪高度資安風險地區，也不要使用當地SIM卡，而是使用原號漫遊服務，保障個人隱私。

數發部12日召開記者會，數發部資通安全署署長蔡福隆提醒，過年期間仍應強化個人資安風險意識，呼籲民眾做好「旅遊3要、居家3要」守則，安心過好年。

廣告 廣告

資安署主任李昱緯指出，旅遊時間要謹慎使用公共Wi-Fi、公用USB充電站，以及要開啟尋找設備設定與加強解鎖強度。民眾出門在外要慎防「偽冒Wi-Fi」，駭客可能架設與官方極為相似的Wi-Fi熱點，誘騙使用者連上後監控所有網路活動，避免使用公共Wi-Fi網購、刷卡或登錄網路銀行；也要小心「惡意充電座」，在外使用公用USB充電，可能遭植入惡意程式，民眾可以自備充電線、充電頭，以降低風險。

他也說，若民眾造訪高度資安風險地區、像是中國，建議避免使用當地SIM卡，改以台灣電信業者提供的原號漫遊服務。他說：『(原音)進入到一個所謂的高度資安風險的地區，例如說中國，會提醒大家幾點事項。第一，我們就不要使用當地的網路，因為如果我們到了這樣子高度資安風險的地區...如果你使用這樣子的一個SIM卡，基本上把您自己的身份、位置、網路等的活動都暴露在當地這個網路審查跟這個監控機制裡面，那怎麼辦？我們就會建議大家可以使用您在台灣電信業者提供給您的這個原號進行漫遊。』

資安署也提醒，民眾可以增加裝置解鎖強度，善用生物辨識，且密碼避免使用生日或電話等易猜資訊。此外，旅遊前務必確認開啟「尋找我的裝置」功能，若手機不慎遺失，有望透過「尋找我的裝置」找回遺失的手機。

在居家上網方面，「居家3要」包含點選網頁或簡訊連結要提高警覺、點選電郵附檔要注意副檔名、要透過正確官方管道下載軟體。李昱緯說，應落實「停、看、聽」三步驟，別急開啟可疑連結、看清楚資料來源與網址，並透過多方查證再行動。(編輯：鍾錦隆)