春節出遊返鄉看過來！ 新北警公布國道管制及易壅塞路段計畫

【記者曾佳俊／新北報導】因應今年春節連續9天假期即將到來，年節採買、返鄉及旅遊車潮預期明顯增加，新北市政府警察局已提前部署春節交通疏導勤務，結合智慧警政科技與公私協力機制，全面啟動交通科技監控與機動疏導作為，透過科技輔助警力運用，並整合跨機關及民間資源，提升交通緊急應變與處置效率，確保連假期間道路順暢與行車安全。

新北警指出，春節前一週至除夕當日，將陸續出現年貨採買車潮，已事前與轄內各大型賣場業者完成協調，落實停車場「滿場機制」，並加強賣場周邊交通整理與管制措施。針對違規停車、占用道路影響車流等行為，警方將加強勸導、驅離及取締，呼籲民眾若遇賣場停車場已滿，切勿占用道路等候，以免影響整體交通秩序。

另於假期前一日及連假初期，2月13日至2月16日（除夕）及2月18日（初二）為返鄉車流尖峰時段，新北警將針對國道、高速公路、快速道路及重要聯外道路周邊，加強交通疏導與警力部署。

連假期間2月17日至2月22日高速公路每日0時至5時暫停收費，提醒用路人可妥善安排時間、彈性利用。另國道5號石碇及坪林交流道，將於2月17日（初一）至2月19日（初三）每日5時至12時封閉南向入口匝道，前往宜花東地區之用路人，建議改行台9線、台2線或106乙線等替代道路。

此外，大年初一至初五期間，通往新北市各大觀光景點、宗教廟宇及休閒遊憩據點等主要道路，預期將出現大量人車潮。

新北警將整合路口CCTV、即時交通資訊系統、Google Maps 及跨機關LINE群組，即時掌握交通狀況，並於易壅塞及關鍵節點，機動運用空拍機執行高空巡查，即時回傳路況影像，快速掌握車流走向、壅塞熱點及事故位置，補足地面警力視角限制，作為指揮中心即時調度警力、啟動分流疏導及事故排除的重要決策依據，大幅提升春節交通應變效能。

同時，新北警亦與交通局交控中心及高速公路局保持即時聯繫，彈性調整號誌時制、匝道儀控及號誌連鎖策略，並透過CMS可變資訊看板、iPolice推播及警察廣播電臺，即時發布路況與改道路線資訊；遇有交通壅塞或事故發生，立即啟動「快速到位」機制，結合科技監控與跨機關能量，加速現場排除，降低交通衝擊。

新北警呼籲，民眾出門前可多加利用即時交通資訊平台掌握路況，行車時配合現場員警指揮與交通管制措施，共同守護春節連假期間的交通安全與道路順暢。

