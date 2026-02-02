春節出遊避免塞車 高公局規劃11條替代道路供民眾參考

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

春節連假倒數，交通部高速公路局預期返鄉及旅遊車潮將湧現，並使國道部分路段出現壅塞情形，為使民眾於尖峰時段有路線選擇彈性，高公局規劃了11條國道易壅塞路段的替代道路，民眾於出遊時可透過1968App查詢替代道路的旅行時間資訊，並適時調整路線以節省通行時間。

高公局預期返鄉及旅遊車潮將湧現，因此提前規劃了11條國道易壅塞路段的替代道路，供民眾參考。（示意圖／翻攝畫面）

高公局表示，根據歷年連假交通特性，規劃了4條國道長途替代道路，包括「國5頭城至坪林北向改道台9線」、「國1國3新竹至臺南地區雙向改道台61線」、「國6舊正至臺中地區雙向改道台63線」及「國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改道台74線及國4」。

高公局規劃4條國道長途替代道路。（圖／高公局提供）

短途方面，高公局則建議多利用省道、縣道或地方道路，於尖峰時期避開國道，高公局也規劃了7條國道短途替代道路，包括「國1湖口至新竹雙向」、「大雅系統至員林（北斗）雙向」、「國3土城至三峽雙向」、「三峽至大溪雙向」、「快官至草屯雙向」、「快官至草屯雙向」及「國10旗山東向」。

高公局規劃7條國道短途替代道路。（圖／高公局提供）

另外，為分散春節連續假期尖峰時段車流，高公局於2月14日至16日實施單一費率；2月17日至22日實施單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」則採單一費率再8折收費及0-5時暫停收費等措施，民眾可在出發前配合規劃利用。

高公局公布春節國道收費措施。（圖／高公局提供）

