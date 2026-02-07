春節出遊陽明山賞花 士林警前進華聲電台報路況

MEITU 20260207 114042754 300x169 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為因應春節連續假期士林區觀光景點及陽明山花季湧入之大量賞花人潮，臺北市政府警察局士林分局於日前派遣幹部前往華聲廣播電台，接受節目專訪，向聽眾宣導春節期間陽明山地區交通疏導措施及行車安全注意事項，期能提升用路人守法觀念，確保交通順暢與民眾安全。

士林分局表示，春節期間適逢陽明山花季，預期將吸引大量民眾上山賞花，且周邊鄰近士林夜市、兒童新樂園、故宮等熱門景點，相連接主要道路如中山北路、中正路、仰德大道、格致路及至善路等，車流勢必明顯增加。士林警方已規劃交通管制與疏導措施，並將視即時交通狀況機動調整，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，搭乘捷運至劍潭站、士林站轉乘公車上山，以避免交通壅塞，影響出遊興致。

士林分局特別提醒駕駛人，春節駕車出遊務必遵守員警與義交交通指揮與標誌標線規定，切勿違規停車或任意併排，並注意行人與自行車用路安全；如遇交通管制或車多壅塞情形，請耐心配合警方指揮，共同維護良好交通秩序，警方也會透過警廣、交控中心CMS即時將轄區路況資訊、交通宣導或相關訊息提供給市民朋友。

士林分局呼籲，警方於春節熱門景點及花季期間將加強交通疏導與違規取締，確保道路安全與順暢，並再次呼籲民眾行前可多利用廣播、網路及即時交通資訊掌握路況，平安出門、快樂賞花、順利返家。