春節初二至初四旅運尖峰 高鐵台中站將成立前進指揮所

馬上就要過年了，而且今年春節連假長達9天，民眾返鄉出遊需求增加。截至2月9日為止，高鐵總訂位數已達79.5%，為因應高鐵台中站2月18日大年初二、到2月20日大年初四為旅運尖峰，交通部已請高鐵公司在高鐵台中站成立前進指揮所，並請台鐵及公路局派員進駐，提早做好運具聯防措施。

交通部長陳世凱說明，「高鐵比較塞，那我們就希望說台鐵在軌道運輸上面能夠負擔更重的責任，那大家也知道說在過年的時候出遊，在國道上面也可能會塞車，所以我們也特別推出了國道客運的這個打折的計畫。」

交通部10日舉行2026年新春記者會，由部長陳世凱親自主持，除了回顧過去一年，交通部克服極端氣候挑戰的施政韌性，也展望今（2026）年將有多項重大交通建設全面升級，例如高鐵全新世代列車預計今年8月運抵台灣，規劃明（2027）年8月投入營運。

陳世凱指出，「台灣高鐵將以斥資275億元，來引進12列的新世代的列車，也就是大家所期待的N700ST。」

至於高鐵延伸宜蘭的爭議，陳世凱表示這是國家重大建設，會務實討論、務實延伸。

陳世凱回應，「工程科技可行這是第1點，第2點是國家的預算能夠支應的狀況底下，來做最務實延伸的討論。」

陳世凱強調，春節疏運已做好萬全準備，努力讓疏運更為順暢，今年會努力調整台灣觀光體質，讓國際旅客能享受好品質，創造旅遊業產值。針對觀光署原本預計4月，推出的5大平日國旅補助總經費達23億元，因今年度中央政府總預算仍卡關，陳世凱也呼籲立法院能儘速通過預算。