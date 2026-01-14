春節初一至初三停收垃圾 新北環保局設置70處定點收運站

248260114a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府環保局公布春節垃圾收運規劃，2月15日小年夜加班收運，2月16日除夕提前收運至傍晚6時，2月17日至19日（初一至初三）則全面停收，直到2月20日初四才恢復正常。考量市民在停收期間仍有倒垃圾需求，全市特別設置70處定點收運站，詳細地點與開放時段可至官網查詢，民眾務必在開放時段使用專用垃圾袋交付。

大型家具清運方面，市民如果需要在年前完成清運，最晚要在2月6日前完成預約登記；2月7日至16日期間則僅受理年後預約。預約請洽詢各區清潔隊或撥打專線。如果家中有功能良好的家具或家電，環保局建議提供給「幸福小站」餘裕物資媒合平台，轉贈給弱勢家庭使用，實現資源循環與關懷弱勢的社會價值。

為確保收運安全，環保局提醒民眾嚴禁將危險物品丟入垃圾車。高壓噴霧瓶罐如芳香劑、瓦斯罐應排空後交付資源回收車；行動電源應單獨回收；奶粉、麵粉等粉末類以及金紙、炮竹餘燼則應混水後再分別交付。相關分類細節可參考查詢系統。此外，交付垃圾應落實一般垃圾、廚餘及資收物等3大分類，不可隨意混雜。

環境維護與執法部分，環保局在各定點站均設有移動式監視器並機動巡查。如果民眾在非開放時段隨意棄置垃圾，最高可處新臺幣6,000元罰鍰。對於事業廢棄物混入家庭清運的行為，罰鍰最高可達300萬元，情節嚴重者將移送法辦。環保局呼籲業者及民眾守法，切勿隨意棄置或提前搬出家具。

在過年感謝隊員辛勞之際，環保局強調應落實廉政，請市民以「謝謝」代替禮品或紅包。民眾的心意是隊員最好的禮物，透過微笑與問候實現善的循環，也能讓第一線清潔隊員安心執勤，不因受贈而誤觸法網。環保局呼籲市民提前展開除舊布新，配合收運時間共同維持市容整潔。

照片來源：新北市政府環保局提供

