春節初一至初五 石棹至奮起湖單向管制提供免費接駁

〔記者王善嬿／嘉義報導〕春節2月14日到22日有9天連假，交通部公路局預估2月17日至21日初一至初五為交通高峰期，規劃在嘉義縣竹崎鄉石棹至奮起湖縣道169實施小車單向管制，並在阿里山公路61公里處的樂野服務區停車場，提供每20分鐘1班接駁車，免費接駁遊客往返奮起湖。

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局、嘉義區監理所、南區公路新建工程分局，今與嘉義縣市政府、警察局、台鐵、阿里山國家風景區管理處，共同召開嘉義地區春節疏運記者會。

雲嘉南區養護工程分局長郭清水說，依照往年經驗，2月13日就有返鄉車潮湧現，17日到21日民眾到寺廟、景點走春旅遊，阿里山公路中埔、石棹、阿里山國家森林遊樂區等景點易車多，中埔頂六路段，建議下山後民眾行駛替代道路轉往國道3號竹崎交流道北上，上山民眾可提早下竹崎交流道，行駛替代路線往奮起湖、阿里山。

阿管處2月17至21日上午9點到下午5點，針對縣道169石棹往奮起湖方向小車單向管制，民眾自行駕車由阿里山公路63.5公里處行駛頂石棹輔助道路，再轉169線往奮起湖，回程行駛169線往石棹，或可到61公里處樂野服務區搭乘接駁車往返。

在阿里山公路88公里處阿里山國家森林遊樂區路段，規劃路邊停車區，2月14日至22日上午8點至下午6點，阿里山公路90至95公里處設有免費接駁專車，接駁遊客到遊樂區入口轉運站。

嘉義區管理所表示，為鼓勵民眾春節、228連假利用公共運輸返鄉、出遊，推出國道客運史上最大規模優惠措施，包括國道客運路線享有原票價6折或85折優惠；TPASS2.0 會員累積搭乘次數，加碼最高30%折扣，等於最高可享42折或6折優惠；搭乘高鐵、台鐵、國道客運後，10小時內轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費優惠，或可免費搭乘指定的幸福巴士路線。

