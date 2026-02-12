春節別放煙火！北市河濱公園加強取締 最重罰6000
台北市水利處表示，台北市河濱公園已全年禁止燃炮放煙火，提醒市民春節期間勿在河濱公園燃放爆竹煙火，否則依照《台北市公園管理自治條例》，最高可開罰新台幣6000元。水利處強調將派員加強巡邏取締違規行為。
水利處指出，春節期間將派員加強巡邏，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將直接取締，並依《台北市公園管理自治條例》，按違規次數及情節開罰每次新台幣2400元至6000元。
水利處河川管理科說明，過去河濱公園曾開放特定時段和區域讓民眾燃放爆竹煙火，但造成噪音及空氣污染問題。許多民眾違規在非開放區域燃炮，引起民怨及投訴案件，因此水利處報經市府核定後，自110年7月1日起，台北市河濱公園不分時段一律禁止燃放一般爆竹煙火。
水利處也提醒民眾，若發現有人在河濱公園非法燃放一般爆竹煙火，可撥打檢舉專線台北市民當家熱線1999向台北市府反映。
