春節別放煙火！北市河濱公園加強取締 最重罰6000

台北市 / 綜合報導 快過年了，很多人都會到市場辦年貨，貨比三家的同時，比外觀也比價格，其中白鯧象徵家運昌隆，所以詢問度很高，但業者觀察，今年很多人買的都是冷凍白鯧，原來以500到600克現撈的白鯧來說，要價就要1000元；至於冷凍的白鯧，相同重量，大約800元就能買回家。 魚販認真叫賣，還有滿滿民眾採買食材辦年獲，基隆崁仔頂魚市海產多元，隨著越接近過年，人潮越來越多，民眾說：「很漂亮。」逢年過節應景的白鯧，因為象徵昌盛昌隆，加上年年有餘，詢問度很高，而民眾也精打細算，不只比外觀還要比價格，民眾VS.記者說：「(白鯧)好便宜喔(怎麼說)就盛產啦，(現撈的還是)沒有啦，冷凍的我買冷凍的。」魚市業者說：「大環境不好吧，大家都買的很少，白鯧今年很弱，買氣很差，很差很差，現在有降了啊，現在越接近過年越降了，對。」業者透露，往年民眾講求新鮮，大多喜歡買現撈的，但今年考量荷包，反而冷凍白鯧銷量看俏。根據漁產品批發交易行情顯示，今(12)日現撈白鯧每公斤要價571.9元，相較冷凍白鯧每公斤416.7元，一公斤就差了155.2元，價格貴了37.2%，在市場內，700到800克的現撈白鯧，甚至標到1400元，(魚)，而目前跟去年除夕前同期相比，現撈白鯧每公斤從523元漲到555.4元，漲幅6.2%，冷凍白鯧，則從564.1元跌到457元，跌幅19%。不只價格，連過年規劃也影響買氣，崁仔頂魚行聯誼會會長彭瑞祺說：「今年的買氣到這一兩天才回溫，公務人員跟我們都連續休假9天，大家都出國去玩比較多所以買氣會差一點。」過年討吉利，從食材下手，希望昌旺好運吃下肚，現撈或冷凍魚貨各有擁護者，但目標都一樣，期盼年年有餘。 原始連結

