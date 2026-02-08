春節到來太保市東勢里普發振興金現場 代表吳宏哲請來師傅為里民溫馨義剪

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣太保市代表會在市長鄭淑分努力不懈下終於在去年底三讀通過普發振興金3000元，並在春節前開始發放。昨今二天在東勢里發放，許多里民都趕到活動中心領取。市長鄭淑分也到現場祝福民眾新年快樂，市民代表吳宏哲更一早邀請美髮師傅到廟口前為忙於春節打掃清理工作的民眾免費修剪頭髮和染髮，讓民眾快樂過新年。

市長鄭淑分表示，春節前市民能領到每人3000元振興金，對民眾來說春節消費多不無小補，聽到民眾喊說「謝謝市長」時，她也感到很高興，希望與全體市民過一個快樂的新年。

市民代表吳宏哲指出，春節到來，民眾大都利用時間清理家園，使得許多民眾無暇修剪個人的頭髮，他的「好央甲團隊」就想到利用民眾來領振興金時，邀請美髮師傅吳沛玲率領她的美髮師傅和助理團隊來為民眾免費義剪，甚至有大同國小的主任涂阿娟也加入協助行列，為民眾染髮，現場洋溢著溫馨快樂的歡樂氣氛。民眾說，這個義剪服務可說是過年前感到最幸福的服務。

圖：春節到來，太保市公所在東勢里普發振興金3000元，市民代表吳宏哲掌握機會請來美髮師傅為里民溫馨義剪，讓民眾感受到過年前的溫馨快樂。（記者吳瑞興翻攝）