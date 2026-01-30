春節到宅圍爐送暖 彰化榮服處陪榮民（眷）過年不孤單

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】過年是團圓的日子，但對行動不便或獨居的榮民（眷）來說，卻可能感到孤單。彰化縣榮民服務處推出「到宅圍爐」關懷活動，服務人員與榮欣志工親自上門，陪長輩用餐、聊天，帶來熱騰騰的年菜與滿滿的節日溫度，讓長輩在家也能感受到團圓的喜悅。

彰化縣榮民服務處推出「到宅圍爐」服務，志工上門陪榮民（眷）用餐聊天，讓長輩在家也能感受春節溫暖。（彰化榮服務處提供）

彰化縣榮民服務處今年春節前夕舉辦 第三屆到宅圍爐活動，服務範圍遍及全縣各鄉鎮。處長邱文俊表示，這項活動以「到宅陪伴」為核心，服務人員與榮欣志工會帶著滿滿的年節餐點、鮮果與甜點，走進榮民（眷）家中，一起圍爐、聊天，聽長輩回憶往年的春節故事。

今（30）日，在王伯伯家，志工推著餐車進門，香氣撲鼻的紅燒肉、清蒸魚和熱騰騰湯品讓王伯伯眼睛亮了起來。他笑著說：「我在台灣沒有親人，平時都自己一個人住。榮服處常來看我，讓我不覺得被遺忘。今天有人陪我圍爐、吃飯、聊天，心裡真的很溫暖，像有家人一樣。」王伯伯一邊吃著熱湯，一邊分享自己小時候過年的趣事，志工們也笑著回應，整個屋子充滿歡笑聲。

在另一戶雙老家庭，夫婦兩人行動緩慢，平時出門不便。志工一邊端上剛煮好的湯圓，一邊幫忙將年菜擺上桌，老太太感動地握著志工的手說：「謝謝你們，讓我們也能感受春節的熱鬧。」老先生則笑著說：「平時只有我們兩個，今天有人陪我們聊天、吃飯，心裡暖得像春天。」

還有一位長輩看到桌上的水果拼盤，眼眶微紅，笑著說：「小時候過年媽媽總會準備水果，現在有人替我準備，心裡很感動。」志工們細心聆聽，陪她回憶童年趣事，屋裡瀰漫著濃濃的人情味。

邱文俊補充，獨居或雙老家庭往往難以外出參加大型活動，到宅圍爐可以貼近他們的生活，讓服務更有溫度。他說：「我們希望透過小而貼心的圍爐，把有限的資源投入最需要的榮民（眷），讓每個長輩在春節期間都能感受到被關心和陪伴。」

邱文俊說，榮服處將 持續以小型到宅圍爐為主軸，提升到宅陪伴服務效能，確保榮民（眷）在重要節日前後都能感受到關懷，也讓他們的春節充滿笑聲、溫暖與幸福。