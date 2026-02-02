春節到 苗縣10萬5千名長者喜領千元紅包

金馬年農曆春節腳步將近，為向長輩們傳遞縣府最誠摯的敬意與祝福，苗栗縣政府宣布一一五年春節敬老禮金一千元將於二月四日準時匯入長輩帳戶，讓這份紅包陪伴長輩歡喜過好年！

凡一一四年一月一日(含)前設籍苗栗縣且一一五年一月一日(含)前年滿六十五歲以上長者或五十五歲以上原住民，每人將領到新臺幣一千元，本次春節敬老禮金共計十萬五千九百五十七位長輩受惠，發放總金額達新臺幣一億零五百五十九萬七千元。為落實簡政便民，禮金發放以「直接匯款」為主，長輩無須舟車勞頓即可領取。

社會處溫馨提醒，禮金入帳後，長輩刷存摺確認時請留意存摺摘要：大多數金融機構帳戶將顯示「敬老禮金」，戶籍位於公館鄉、南庄鄉及三灣鄉且使用郵局帳戶的長輩，摘要則會顯示「春節禮金」。針對少部分長輩因帳戶遭凍結、列為警示戶或帳戶錯誤導致匯款失敗情形，公所將主動聯繫通知，改以現金補發。