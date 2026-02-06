春節前先團圓 勵志中學懇親會抱著哭成一片

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節前夕，勵志中學5日起舉辦為期2天的家屬面對面懇親活動，讓329名學生提前與家人團圓。久別重逢的擁抱、反覆叮嚀的話語與止不住的眼淚，在校園裡一幕幕上演，成為不少家庭重新連結情感的重要時刻。

勵志中學舉辦春節懇親會，讓學生提前和家人見面團圓，久未見面的親人一抱上去就紅了眼眶，不少人當場落淚。（勵志中學提供）

繼3日中華電信彰化區營運處免費提供30線電話，讓學生先打電話報平安後，學校安排面對面懇親。活動一早校門口就排滿報到人潮，不少家長提早到場，在門口不斷張望。

有家長從外縣市清晨搭車北上，也有長輩坐著輪椅仍堅持到場，只想親眼確認孩子平安。當學生走入會場，許多家長第一句話不是責備，而是關心「最近好嗎」、「有沒有吃飽」、「天氣冷要多穿」，孩子瞬間紅了眼眶，緊抱父母久久不放。

有的家庭只是靜靜坐著牽手，有的則低聲細談生活近況，也有人忍不住哭出聲來，壓抑多時的情緒在此刻釋放，場面溫馨又令人動容。

今（6）日，新任校長陳宏義到場逐一關懷學生與家長，現場發送氣球營造過節氣氛。學生陪著父母坐下聊天，分享在校生活，有人主動道歉，有人承諾會好好改變，也有家長輕拍肩膀說「慢慢來，我們等你回家」。

陳宏義表示，懇親會是少年情緒支持的重要時刻，很多孩子平常不善表達，只有見到家人才能說出心裡話；而家長親自到場的支持，往往能讓孩子產生重新開始的勇氣。

多數家長也肯定學校在生活管理與品格教育上的用心，看到孩子作息穩定、態度成熟許多，心中放下不少擔憂，「只要願意改變，我們都會陪著走」。

本次活動共有400多名家屬參加。校方指出，懇親會不只是探視，更是修補親子關係的契機，家庭關懷能幫助少年穩定情緒、建立責任感，對未來回歸社會具有關鍵影響。

校方也呼籲社會持續給予矯正少年理解與支持，並提醒家長多關心、多陪伴，成為孩子改變的重要力量。

活動尾聲，學生與家人依依不捨道別，有人頻頻回頭揮手，有人不斷叮嚀保重身體。短短數小時的相聚，留下的是更深的牽掛，也為即將到來的春節帶來最溫暖的一份盼望。