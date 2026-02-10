春節前全面稽查確保安全 新北啟動建築工地防護專案

【記者葉柏成／新北報導】農曆春節將至，新北市政府為確保市民生命財產安全，全面啟動「建築工地安全防護稽查專案」，針對轄內26處建築工地進行加強稽查，重點檢視施工圍籬、排水系統及各項安全防護措施。稽查結果發現，部分工地存在圍籬固定不牢、排水阻塞等缺失，均已當場要求施工單位立即改善並完成複查，以降低春節期間可能衍生的安全風險。

工務局長馮兆麟日前親自前往4處重點工地巡視，包括新店區錦繡及碧瑤社區間擋土牆坍塌搶修工程，以及汐止區老爺山莊長青路210巷因強降雨導致道路邊坡滑落的復建工程。現場正進行格梁護坡、岩栓固定、擋土牆與懸臂版施作，並同步重建排水系統，以提升邊坡穩定性與道路安全。

《圖說》新北市政府啟動建築工地安全防護專案，發現施工圍籬未牢固、排水堵塞等缺失，已當場要求改善完成。〈工務局提供〉

此外，汐止區秀峰高中新建校舍工程已順利完工，後續將展開舊校舍拆除及校園周邊人行道復舊工程；另汐止區同興路穿越國道工程，相關管冪作業亦持續推進中。馮兆麟在巡查過程中，特別發放福袋慰勞堅守第一線的工程團隊，感謝施工人員在年節前夕仍全力投入公共工程，守護市民安全。

馮兆麟強調，春節期間各施工單位務必落實安全防護與安全監測作業，不僅要確保工地結構與施工安全，也須兼顧周邊環境整潔與行人、車輛通行安全。如有影響公共安全、公共衛生或民眾生活之情形，應立即改善，不得延誤。

《圖說》工務局長馮兆麟巡視(前排左三)工地，確認工地安全防護情形，也發放福袋與紅包慰勞辛苦的施工團隊。〈工務局提供〉

他表示，「建築工地安全防護稽查專案」主要鎖定開挖中工地，針對監測系統是否正常運作、施工架與圍籬是否牢固穩定、排水系統是否暢通等項目進行全面檢查，對於查獲的違規事項，均要求現場即時改善完成。

馮兆麟呼籲，春節假期期間，若民眾發現建築工地有安全管理不當或影響公共安全情形，可隨時撥打市府1999服務專線通報，市府團隊將立即派員處理，共同確保春節期間市民平安無虞，安心迎接新的一年。