春節前出口商拋匯需求 新台幣早盤強升逾1角

日 期：2026年02月11日公司名稱：元大金(2885)主 旨：元大金控公告向元大銀行取得使用權資產發言人：黃維誠說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市苓雅區中正一路177之2號部分面積2.事實發生日:115/2/11~115/2/113.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:董事長核決民國115年2月11日5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：約19坪每單位價格:每坪每月租金新台幣1,120元(含稅)租金總金額:新台幣21,280元/月(含稅)使用權資產金額:新台幣1,224,985元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：元大商業銀行股份有限公司其與公司之關係：關係人7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：作為辦公場所使用前次移轉之所有人：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用

