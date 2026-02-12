春節前出口商拋匯需求 新台幣早盤強升逾1角

其他人也在看
勞動部邀國產車工會座談 勞方籲對勞工衝擊提出評估
台美對等貿易協定即將簽署，進口車關稅議題各界關注，繼經濟部和汽車業者昨（10）日座談後，勞動部今日邀請國產汽車的相關工會座談。勞方要求政府應該針對產業勞工的衝擊，提出評估報告及對策。勞動部長洪申翰則強調，會在農曆年後，舉行勞資政三方的社會對話，一起提升產業的競爭力。
【公告】元大金控公告向元大銀行取得使用權資產
日 期：2026年02月11日公司名稱：元大金(2885)主 旨：元大金控公告向元大銀行取得使用權資產發言人：黃維誠說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市苓雅區中正一路177之2號部分面積2.事實發生日:115/2/11~115/2/113.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:董事長核決民國115年2月11日5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：約19坪每單位價格:每坪每月租金新台幣1,120元(含稅)租金總金額:新台幣21,280元/月(含稅)使用權資產金額:新台幣1,224,985元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：元大商業銀行股份有限公司其與公司之關係：關係人7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：作為辦公場所使用前次移轉之所有人：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用
主要亞幣齊揚 新台幣收31.46元創近2週高點
（中央社記者趙敏雅台北12日電）台股11日封關，匯市今天持續消化外資匯入力道，同時，農曆年前出口商拋匯需求湧現，新台幣今早表現強勁，一度衝破31.4元關卡，最高升抵31.378元，午後升幅收斂，收盤收在31.46元，升1.8分，創近2週高點，台北及元太外匯市場總成交金額為18.57億美元。
金融時報指台積電免關稅晶片 美府擬分配美企使用
台積電公布1月營收，單月首次突破4000億台幣，年增36.8%。不過，根據英國《金融時報》指出，傳出美國政府計劃包含亞馬遜、Google和微軟等美國企業，之後如果要採購晶片，晶片需求恐將和台積電投資承諾的晶片進口「免關稅配額」掛鈎，也就是說，不僅台積電在美製造晶片，包括進口到美國免關稅配額的相關晶片，不排除都將引導分配給美國企業使用。
《半導體》力成砸7.54億購入機器設備
【時報-台北電】力成(6239)公告訂購一批機器設備(封裝設備及其零配件)，交易總金額新台幣7億5423萬9553元，交易相對人為薩摩亞商捷瑩環球有限公司台灣分公司，取得具體目的為供營運生產使用。(編輯：林家祺)
這原因美元再跌 新台幣早盤一度升破31.5元
[NOWnews今日新聞]美國公布最新零售銷售數據表現不如預期，推升市場降息預期，美元指數再跌，加上台股走揚，新台幣兌美元今（11）日早盤升破31.5元，一度來到31.495元，升值5.5分。美國12...
亞幣齊揚！人民幣創近3年新高 新台幣升破31.4元
儘管美就業數據亮眼、市場對聯準會降息預期降溫，但美元走勢震盪，新台幣兌美元匯率持續消化前一日封關日外資買超動能，加上亞幣齊揚激勵，匯價一早即升破31.4元價位，勁揚逾1角，中午暫時收在31.39元、升值8.8分，台北外匯經紀公司成交量9.21億美元。
台新Richart三大年終增值 新臺幣活儲最高3.5%
【記者卓羽榛臺北報導】隨著年終入袋與年節將至，如何將這筆年度犒賞轉化為長期增值的財富，成為大家關注的焦點。數位銀行領導品牌台新Richart以「年終理財」為主軸，推出一系列數位理財增值攻略，從穩健儲蓄...
黃價看漲 櫃買黃金現貨單月、單日成交雙創新高
隨著台股走強，櫃買市場表現同樣亮麗，元月含ETF等上櫃有價證券日均值達1877.58億元，上櫃股票日均值則達1740.9億元，雙雙創下新高；另外，國際黃金市場近期交易熱絡，根據櫃買中心統計，黃金現貨交易平台今年1月成交金額達新台幣20.98億元，2月2日單日成交值更達6.34億元，分別創下2015年1月平台上線以來單月及單日新高。櫃買中心表示，以前黃金是避險商品，但從2025年開始已成為投資型商品；目前平台計有2檔黃金現貨商品「台銀金（AU9901）」及「一銀金（AU9902）」登錄買賣，2024年日均成交金額669.44萬元，2025年攀升至3545.02萬元。截至2月10日的日均成交金額已達1.43億元，累計交易人次為2.42萬；相較2025年同期的日均成交金額僅14 ...
台積電盤中登1920元新天價 (圖)
台積電1月營收首度突破新台幣4000億元，11日盤中股價上漲40元，觸及1920元新天價，台股農曆蛇年封關日盤中也創新高，達33630.11點，上漲557.14點。
台61線彰化地磅站3/2試營運 6/2起超載取締
（中央社記者鄭維真彰化12日電）台61線西濱快速公路彰化地磅站將於3月2日起試營運，並於6月2日起正式開磅營運，執行超載取締，藉以提升行車安全及道路壽命，逃磅可罰9萬元。
台股亮麗封關 熱錢湧入新台幣爆量強升收31.478元
（中央社記者潘姿羽台北11日電）台股金蛇年大漲萬點，今天亮麗封關，外資大舉匯入也帶動新台幣匯率強勢突破31.5元關卡，盤中大漲逾1角，收盤收在31.478元，升值7.2分，創近2週新高，台北及元太外匯市場總成交金額爆出32.29億美元的巨量。
2/11 台股盤中：台積創高，指數大紅高調迎封關！汽車關稅談判埋梗年後新局？
台美對等貿易協定進入最後談判階段，市場高度關注的焦點之一，是美製汽車進口關稅是否由現行 17.5％ 一口氣降至零。不過，說到汽車關稅概念股，除了車商，車用零組件也是市場關注族群，東陽打底近一年，市場會給一個重新評估的機會嗎？
高分署「勞工就業通計畫」 助失業者重返職場
【互傳媒／記者 范家豪／潮州 報導】 受國際情勢波動影響，部分產業訂單縮減。42歲的阿雄（化名）因公司縮編而被
港媒：4月習川會有望將美中貿易休戰期再延一年
香港媒體引述知情人士報導，美中元首有望在4月初舉行的雙邊會晤中，將去年達成的貿易休戰協議延長最多一年。
聚和營收持續衝高 屏科生物緩衝劑廠3月動土
營收在2025年創下歷史次高的聚和（6509），2026年衝刺高端生物緩衝劑等三大事核心事業，在訂單能見度良好的情況之下，2026年一月即繳成長近16％的佳績，由於聚和的營運成長動能，主力來自高端生物緩衝劑，因此，聚和位於屏東科學園區的承租土地，預定2026年3月動土，主攻生產高端生物緩衝劑的聚和屏科廠，將在2027年底完工、2028年開始量產，加入營收貢獻的行列。
焦點股》台積電：元月營收猛 股價衝1905元新天價
受惠AI對先進製程需求大爆發，台積電（2330）昨公布2026年1月營收破4千億元大關，創單月營收歷史新高，激勵台積電ADR上漲1.83％，台股今封關，台積電今股價開平走高，截至9點31分，最高衝達1905元，創新天價，上漲25元、漲幅逾1%，市值達49.4兆元，再創新高。
擊敗周曉芸贏得初選！素人陳彥廷台大畢業「家樂福工作15年」：參選到底
民眾黨新北市三蘆選區初選，由素人陳彥廷擊敗民眾黨主席黃國昌子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸。據傳周曉芸落選後曾在群組放話，質疑陳彥廷選不上。對此，陳彥廷受訪時表示會參選到底，而他也透露入黨時間僅1年多。
長榮航空招募百名地勤 大學畢業起薪43K
（中央社記者余曉涵台北12日電）長榮航空今天宣布，年度地勤招募正式啟動，預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，報名日期自即日起至3月1日止，大學畢業者起薪新台幣4萬3000元起。
蛇年封關前夕 新台幣早盤升1角突破31.4元
[NOWnews今日新聞]台股蛇年亮麗封關，緊接著新台幣也將於明日封關，不過，今（12）日早盤依舊氣勢如虹，美元未見明顯起色，亞洲主要貨幣日圓等也升值，加上年前新台幣需求大，新台幣也升破31.4元，一...