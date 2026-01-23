春節前加強地震火災搶救實兵演練 屏東消防科技救災分隊首戰

仁愛之家的災害演練，首度加入剛成立的科技救災分隊。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣消防局台東大隊23日下午在私立台東仁愛之家舉行春節期間加強地震暨火災實兵演練，提升民眾逃生及防火防災觀念，以及大量傷病患的處置與後送。連江縣消防局長曹典鈺也前來觀摩，縣府籲鄉親在歡慶假期之時，隨時注意用火用電安全，確實做好各項災害預防及事先檢查工作。消防局新單位科技救災分隊成軍後首度配合操演，頗具意義。

由於仁愛之家住戶數多，加上其未自備常駐救護車，老人急病往往皆靠消防局救護車協助，因此也成為台東消防局重要的關心對象。在大量警義消協助、水電公司配合下順利完成演練。縣長饒慶鈴表示，這是在新單位、科技救災分隊成立後首次加入操演。這也象徵未來台東救災方向。

廣告 廣告

搶救實兵演練於23日下午3時30分展開，模擬強震引發複合式災難，震後切換自衛消防編組狀態，熟練執行通報、初期滅火及長者避難引導，成功在第一時間阻止災害擴大，但隨後又加上突發模擬火勢擴大情境，其中，每組皆配攝影裝置將即時影像上傳雲端再分送後端各人手持裝置以掌控狀況。

消防局表示，機構的「自主應變」是搶救的核心，仁愛之家的臨場表現充分體現了平時落實防災訓練的優異成果。

仁愛之家的災害演練，首度加入剛成立的科技救災分隊。(記者劉人瑋攝)

仁愛之家的災害演練，首度加入剛成立的科技救災分隊。(記者劉人瑋攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

（多圖）三立新聞採訪車撞進北市彰化銀行 10人受傷送醫

國民法官審貪污案首例！新店戶政人員涉收賄1114萬洩密起訴

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

叫天天不應！台中女受困電梯密室驚魂 「耳朵一物」成救命關鍵

