春節前南門市場湧人潮 嚴禁臨停、卸貨或上下車

〔記者劉慶侯／台北報導〕面對即將到來的農曆春節連續假期，民眾已陸續著手採辦年貨及禮品，為避免大量人車造成交通堵塞，北市警中正二分局將針對南門市場周邊執行交通大執法，嚴禁臨停、卸貨或上下車。

南門市場位於北市中正區羅斯福路1段與南海路口，交通便捷，且緊鄰捷運松山新店線中正紀念堂站2號出口，是民眾採買年貨及禮品的好去處。因此每到重要節慶，必然湧現大量購物人潮。

警方表示，民眾應配合員警交通疏導管制措施，確實遵守各項交通管制事項，切勿違規停車(含臨時停車、上、下貨物等)，避免貪圖一時方便而影響他人，甚至發生交通事故。

廣告 廣告

中正第二分局呼籲前往南門市場採辦年貨民眾，請多搭乘捷運或公車等大眾運輸工具前往，進出捷運站及上、下公車時應謹慎小心、遵守交通規則，依規定行走行人穿越道，切勿任意穿越道路。

警方即日起將持續加強南門市場周邊交通疏導及違規停車驅離取締，並結合義交等協勤民力於南門市場及周邊聯外道路以維持交通順暢，守護民眾行的安全，才能平安過好年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

李雅英捐兒福聯盟29萬 郁方氣炸開轟：拜託睜大眼睛不要亂捐錢

緊鄰地王！ 彰化市南門市場將改建 可增220格車位

代刀風暴重罰出爐！中榮挨罰10萬 醫師楊孟寅、鄭文郁停業1個月

新影片曝光！中榮證實2醫師讓廠商執行手術 即起停刀

