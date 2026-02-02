春節前嚴防黑心年貨 高雄攔截逾2.7公噸中國走私食品

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

農曆春節將至，年貨採買進入高峰期，海關同步加強邊境查緝。財政部關務署高雄機場分關（高雄關）今（2）日表示，近日會同法務部調查局福建省調查處啟動聯合查緝行動，在金門成功攔截大量中國走私食品，總重量超過2.7公噸。

農曆春節將至，年貨採買進入高峰期，海關同步加強邊境查緝。（圖／高雄關）​​​​​

高雄關指出，此次查獲未經合法輸入的中國香菇763.3公斤，市值逾新台幣30萬元，另有未經食品檢驗的中國食品，包括螺絲粉、地瓜條、花生姑娘等，共計1,987公斤，數量相當可觀。

廣告 廣告

海關說明，歲末年初為走私食品高風險時期，不肖業者常趁年節需求旺盛之際，違法囤積或轉售中國農產品與食品。這類產品若未經食品檢驗或動植物疫檢，恐夾帶病蟲害，或殘留農藥與重金屬，一旦流入市面，將對消費者健康造成風險。

高雄關強調，未來將持續在邊境嚴查走私的中國農產品及未開放輸入的中國食品，並與相關機關合作，加強市面流向稽查，全力阻斷違法產品進入市場。

高雄關也呼籲民眾，選購年貨時務必留意食品來源與標示，切勿購買來路不明或標示不清的產品；如發現疑似走私行為，可撥打0800-711117檢舉，共同守護食品安全與邊境防線。

更多FTNN新聞網報導

高雄演唱會免場租惹議 市府擬推新收費制、最快下半年上路

高雄鳳山暖心國中生陪身障者過馬路 網友感動喊：弟弟一生平安

曾只有11攤！六合夜市「這2大助力」滿血復活 僅曝1警訊

