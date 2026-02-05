春節前園藝盆栽價格平穩 供貨量約減少1成

走入歸仁七甲花卉園區，五彩繽紛的植栽映入眼簾，過年期間不少民眾都會買一些應景的植栽來進行居家布置。

業者說目前百合、風信子、繡球花、彩色海芋等買氣都不錯，而開得正漂亮的虎頭蘭、蝴蝶蘭也是春節熱門的園藝盆栽。其中，鹿角蕨加上諧音梗，就變成了馬年應景園藝。

台南市民林小姐表示，「過年的期間可以做一些家裡面布置這樣，我們可能會選一些蘭花，家裡面可以擺一些比較有生氣的植物。」

台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌指出，「花的名字很長，有時候就會縮短叫馬緣。明日又是馬年，所以馬年如果有緣、有好的緣分。外面是圓盾、裡面是方形，較外圓內方，又是馬年，好像有馬上賺錢意思。」

其他有諧音或吉祥等寓意的園藝植物，如金桔、銀柳、招財樹、好彩頭，更是居家必備，喜氣洋溢。但受到預期心理影響，今年供貨量約減少一成。

黃毅斌認為，「生產者預期我們的景氣可能消費力沒那麼高，加上氣候暖化，可能有些花在培育過程就損耗一些。我自己調查今（2026）年供貨量有少大概10％。」

過年期間進行應景的園藝布置，不僅為居家綠美化也以繽紛的色彩營造喜迎新春的熱鬧氛圍，帶來生機盎然的好兆頭，還能讓自己心曠神怡，達到療癒效果。目前各類應景盆栽都已完全到貨，提供採買民眾不同的選擇。

