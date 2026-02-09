春節前夕中國海警再侵金門限制水域 海巡強勢驅離4船編隊

9日下午，4艘中國海警船編隊侵入金門限制水域，海巡署調派巡防艇「一對一」併航監控，強勢驅離拒止。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 春節即將到來，中國海警侵擾行為持續不斷。本（9）日下午，海巡署金馬澎分署第十二巡防區再度偵獲4艘中國海警船編隊侵入金門限制水域，海巡署立即啟動應變機制，調派巡防艇採「一對一」併航監控，並全程以中、英文無線電警告，強勢驅離至限制水域外，歷時約2小時成功拒止。

海巡署指出，第十二巡防區於下午14時許，偵獲4艘中國海警船於金門南方水域集結，隨即調派預置巡防艇前推對應。14時50分，中國海警「14529」、「14603」、「14609」及「14530」等4艘船，採「兩兩一組、分進對開」模式，分別自料羅東方及烈嶼南方航入金門限制水域。

廣告 廣告

海巡署4艘巡防艇立即趨前，採取「一對一」併航監控方式，拒止其持續深入，並透過中、英文無線電廣播嚴正警告，要求立即轉向。在巡防艇強勢執法下，4艘中國海警船最終於16時50分轉向，航出金門限制水域。

海巡署強調，針對中國於歲末年終之際，無視區域和平，企圖以灰帶衝突手段破壞海域秩序，海巡已依照「春節安全維護工作」指導要項，超前部署海上勤務，嚴密監控海警船動態，全天候維持最高強度部署與反應能力。

海巡署表示，維護國家主權及海洋權益，是海巡責無旁貸之使命。為落實春節安全維護，已提前強化「岸海聯防」勤務，落實科技監偵，防堵中國可能的灰帶侵擾。海巡有信心、也有能力守護我國主權，確保海域治安，讓國人安心過好年。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

沒有好話！中國回應高市大勝 敦促撤回涉台言論、警告極右翼勢力勿誤判形勢

楊宏基觀點》補票失敗？！中共人大會議「未處理」張又俠、劉振立：政局異常的權鬥信號