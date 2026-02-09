春節前夕中國海警再擾金門海域 海巡強勢驅離



春節將屆，中國海警侵擾行為仍未停歇，今天（9日）下午海巡署金馬澎分署第十二巡防區再度偵獲4艘中國海警船編隊侵擾金門限制水域。針對中國於歲末年終之際，無視區域和平，企圖以灰帶衝突之手段破壞海域秩序，海巡依照「春節安全維護工作」指導要項，部署海上勤務，嚴密監控海警船動態，並全程拒止、強勢驅離至我國限制水域外。

第十二巡防區於今天下午2點許，偵獲4艘中國海警船於金門南方水域集結，隨即調派預置之巡防艇前推對應。下午2點50分，中國海警編號14529、14603、14609及14530等船，採「兩兩一組、分進對開」模式，分別自料羅東方及烈嶼南方航入我金門限制水域。

海巡署4艘巡防艇立即採取「一對一」併航監控，並透過中、英文無線電警告要求立即轉向。在巡防艇強勢執法下，4艘中國海警船最終於下午4點50分轉向航出金門限制水域。

海巡署表示，維護國家主權及海洋權益，是海巡責無旁貸之使命，為落實春節安全維護工作，海巡署已提前強化「岸海聯防」勤務，落實科技監偵，防堵中國可能的灰帶侵擾，全天候維持最高強度的部署與反應，確保海域治安。

