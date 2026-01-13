春節前夕嚴查！海巡犬＋X光機發威 基隆港攔截中國毒電子煙闖關

會中心／陳佳鈴報導

訓練有素的搜救犬進行嗅聞偵蒐，在雙重過濾下，精準鎖定可疑包裹，經拆檢後當場查獲未經核准的中國製電子煙主機1支及煙油12盒。（圖／翻攝畫面）

農曆春節將至，國內貨運量大幅攀升，不法份子恐趁機魚目混珠夾帶違禁品。為防杜非法物品流入市面危害國人，海巡署北部分署第二岸巡隊全面升級邊境查緝規格，整合基隆商港安檢所、司法小隊及偵搜犬區隊能量，昨（12）日晚間9時許，在基隆港執行國內航線「臺〇星」客貨船出港檢查時，成功攔截一批準備闖關的違禁品。

面對堆積如山的貨物，海巡人員祭出「科技與靈犬」雙重戰術。除了運用手持及背散射X光檢查儀掃描包裹內部結構，更結合訓練有素的搜救犬進行嗅聞偵蒐。在雙重過濾下，精準鎖定可疑包裹，經拆檢後當場查獲未經核准的中國製電子煙主機1支及煙油12盒，成功在邊境將其攔截，避免這些成分不明的毒害流入市面。

經拆檢後當場查獲未經核准的中國製電子煙主機1支及煙油12盒，成功在邊境將其攔截，避免這些成分不明的毒害流入市面。（圖／翻攝畫面）

經初步檢視，這批遭攔截的電子煙及煙油均為中國製造，且未經衛生福利部核准，若貿然使用恐嚴重危害呼吸道健康。全案目前已將證物扣押，並依違反《菸害防制法》相關規定，函送主管機關進行後續裁處。

第二岸巡隊嚴正呼籲，電子煙在國內屬於嚴格管制的違禁品，全面禁止輸入、販售及供應。不法份子切勿心存僥倖，以為年節貨運繁忙就能蒙混過關。海巡署將持續強化港區查驗與邊境管控，民眾若在港區或岸際發現可疑情事，請立即撥打「118」專線檢舉，共同守護國人健康與港區安全。

