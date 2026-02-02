春節前夕強力掃蕩 高雄關與福建省調查處聯手查獲不法走私大陸香菇及食品

農曆春節將至，年貨市場需求攀升，為嚴防不法人士趁機牟利，高雄關於春節前夕與法務部調查局福建省調查處啟動市面聯合查緝行動，於金門地區某處倉庫內，成功攔截違法收集、囤積之大陸香菇計七百六十三.三公斤，市價約新臺幣三十萬元以上，以及大批未經食品檢驗之大陸食品計一千九百八十七公斤（螺絲粉、醬料罐、核桃、地瓜條、魷魚條、油栗仁、花生姑娘、檳榔乾等），全案涉違反懲治走私條例及海關緝私條例等規定，案貨已全數查扣，移送偵辦中。(見圖)

廣告 廣告

高雄關今(二)日說明，每逢歲末年初，大陸香菇、花生等農產品或大陸食品走私轉售情況頻傳，而未經檢疫之走私農產品，除恐殘留重金屬或超標農藥外，極易夾帶境外病蟲害進入國境，嚴重威脅我國農業生態及危害國人健康；此外，未經食品檢驗之走私大陸產製食品則可能含有我國禁用的防腐劑、人工色素、非法甜味劑或超標之重金屬，且其生產製程與保存環境不明，對國人身體恐造成不可逆的健康損害。

高雄關表示，海關將持續於邊境攔截走私大陸農產品及未開放進口之大陸製食品等，並適時進行跨機關市面查緝，以阻絕不法，呼籲民眾勿購買標示不清或來路不明食品，若發現可疑走私線索，請勇於舉報撥打檢舉專線○八○○七一一一一七，共同守護國家邊境安全。