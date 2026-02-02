春節前夕強力掃賭 樹林警破獲鐵皮工廠天九牌職業賭場

【警政時報 戴昱弘／新北報導】新北市樹林分局為確保春節期間治安平穩，積極清查轄內潛藏不法場所。日前接獲情資指出，轄內一處鐵皮工廠深夜仍燈火通明、人車進出頻繁，行跡可疑。警方隨即展開監控蒐證，發現該址實為經營天九牌之職業賭場。

偵查隊長田啓廷案情說明( 圖／記者戴昱弘 翻攝）

樹林分局掌握具體事證後，立即向法院申請搜索票，並於深夜展開突襲行動，當場查獲吳姓夫妻2人為賭場負責人，另有15名賭客在場賭博。

警方查明，吳姓夫妻利用自家鐵皮工廠作為掩護，因位處工廠區、周邊無民宅，遂心存僥倖，公然於1樓聚眾賭博，並在2樓設置卡拉OK休息室，提供賭客休憩與娛樂，以規避查緝。

現場共查扣賭資新臺幣32萬100元、抽頭金3,200元、天九牌1副等相關賭具。全案經警詢後，將吳姓夫妻依刑法賭博罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，其餘15名賭客則依社會秩序維護法第84條裁處。

樹林分局分局長王子雄表示，賭博行為不僅違背社會善良風俗，亦易助長投機心理，衍生債務糾紛及其他治安問題。警方於春節期間將持續強化治安維護與查緝力道，全面掃蕩不法場所，確保市民能平安、安心歡度新年。

