春節前夕強力掃賭 蘆竹、大園警破獲職業賭場查扣逾200萬賭資

蘆竹警方破獲職業賭場。





農曆春節將至，警方強化治安維護作為，嚴防非法賭博衍生治安事件。桃園市蘆竹警分局與大園警分局近日接連破獲職業賭場案件，分別查獲以小吃店掩護的骰子賭場，以及藏身偏僻鐵皮屋內的推筒子麻將賭場，兩案共帶回48人到案，查扣賭資合計超過200萬元，展現警方掃蕩不法的決心。

蘆竹警分局指出，警方日前接獲情資，發現蘆竹區海山路二段某透天厝內疑似暗藏賭場，且以小吃店作為掩護，出入人士包含臺籍及越籍人士，現場戒備森嚴，鐵捲門外更設置多部監視器，企圖規避警方查緝。

蘆竹警方破獲職業賭場查扣賭資。

專案小組經多日埋伏蒐證後，向桃園地方法院聲請搜索票，於31日晚間見時機成熟展開查緝行動，當場查獲張姓女子負責經營骰子職業賭場，並帶回賭客12人，共計13人到案，查扣賭資100餘萬元及骰子等相關證物。訊後張女依刑法賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

另為淨化春節期間治安，大園警分局同步執行「雷霆除暴」專案，針對賭博案件加強查緝。警方接獲民眾提供情資後，督察組展開多日跟監蒐證，掌握具體事證後，報請法院核發搜索票，並於2月1日凌晨1時許，會同保安警察大隊霹靂小組動員優勢警力攻堅。

大園警深夜破獲35人職業大賭場。

警方在大園區一處偏僻鐵皮屋內，一舉瓦解由游姓男子等3人經營的推筒子麻將職業大賭場，現場帶回工作人員3人及賭客32人，共35人到案，查扣賭資105萬6400元、抽頭金51萬7800元、賭具一批，並起出監視器主機、鏡頭及無線電等設備。

全案經調查後，游男等3人依涉嫌刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦，賭客32人則依違反社會秩序維護法裁處。

警方強調，春節前夕非法賭博活動易死灰復燃，流動賭場常隱匿於偏遠鐵皮屋、工廠或店家內，不僅影響社會風氣，更可能衍生討債、暴力等治安事件。蘆竹與大園分局均表示，將持續加強取締掃蕩力道，貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標，守護市民生命財產安全，營造安全宜居的生活環境。

大園警方破獲職業賭場查扣賭資。

