春節前夕強化金融防護 西螺警分局真人防搶演練震撼登場

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆春節將至，年節現金流量大幅增加，金融機構安全備受關注，西螺警分局為防範不法分子趁隙犯案，日前結合轄內農會實施防搶演練，以真人扮演歹徒、實景模擬突發狀況，全面檢視警銀應變流程，強化第一線反應能力，為民眾財產與人身安全築起堅實防線。

西螺警分局結合農會防搶演練強化金融安全網。(記者廖承恩翻攝)

本次演練由西螺警分局埤源吳厝聯合派出所，攜手西螺鎮農會埤源辦事處共同辦理，納入「115年加強重要節日安全維護工作」重點項目。演練全程不預告細節，採高度擬真的臨場操作方式進行，讓參與人員在貼近實戰的壓力下，實際演練通報、應變與處置流程。

演練過程中，一名歹徒戴著蒙面頭套、手持武器闖入農會營業空間，情緒激動大聲喝斥行員交付現金，現場氣氛瞬間緊繃。面對突如其來的威脅，行員依照平時訓練沉著應對，一方面安撫歹徒、避免衝突升高，一方面把握時機啟動通報機制，展現良好危機處理素養。

西螺警分局勤務指揮中心接獲通報後，立即啟動「攔截圍捕」應變機制，迅速調派線上警力趕赴現場，同步完成周邊道路封鎖與人員疏散部署。不到5分鐘，警力即完成包圍，成功攔阻企圖逃逸的歹徒，並依法制伏上銬，行動節奏明快、分工明確，整體流程緊湊到位。

採高度擬真臨場操作，讓人員在實戰壓力下演練通報、應變與處置流程。(記者廖承恩翻攝)

演練過程逼真寫實，一度讓現場洽公民眾誤以為真的發生搶案，警方於演練結束後即向民眾說明原委，並進行防搶與自我保護宣導。多數民眾對警方與金融機構事前準備的周密程度，以及演練展現的專業反應，給予高度肯定。

分局長閻百川表示，農曆年節期間，銀行、農會及銀樓等現金密集場所，向來是歹徒覬覦的高風險目標，透過定期防搶演練，除檢視金融機構內部應變機制是否完善，更能強化警銀橫向聯繫與即時應處能力。警方也提醒民眾，如有提領大額現金需求，可向各地警察機關申請「護鈔服務」，共同守護年節治安，讓民眾安心過好年。