春節前夕慰勞警察同仁與協勤民力 張善政感謝守護市民安心過年

桃園市長張善政前往市府警察局慰勞警察同仁與協勤民力。





桃園市長張善政9日前往龜山分局、蘆竹分局、大園分局、桃園分局及市府警察局，慰勞警察同仁及協勤民力，並頒贈春節慰勞金及慰勞品。張善政表示，春節治安與交通維護工作繁重，感謝警察同仁與協勤民力犧牲假期堅守崗位，全心守護市民平安。市府特於節前致贈慰勞金及慰勞品，向所有投入維護工作的夥伴致上最高敬意。

張善政指出，警察局與各民力大隊長期密切配合，攜手守護城市安全，使桃園屢次獲評為全國治安績優城市，社區治安績效更有目共睹，期勉警政與民力團隊持續深化合作，共同為城市發展與市民生活營造更優質、安定的治安環境。



桃園市長張善政前往大園分局慰勞警察同仁與協勤民力。





張善政說，桃園城市風貌快速蛻變，治安維護面臨全新挑戰，期勉警察同仁掌握區域發展脈動，精進新型態社區警政服務，持續提升治安量能，確保城市穩健發展。

警察局長廖恆裕表示，市府警察同仁自即日起至2月23日24時止，將全面投入治安、交通與各項安全維護任務，透過內外勤通力合作，全力守護市民平安過年，讓市民朋友安心迎接新春佳節。

桃園市長張善政前往蘆竹分局慰勞警察同仁與協勤民力。





今日慰問活動包括立法委員牛煦庭、市議員徐其萬、陳美梅、張桂綿、吳進昌、孫韻璇、錢龍、楊進福、許更生、游吾和、市府警察局長廖恆裕、桃園區長許敏松、龜山區長張嘉平、蘆竹區長李岳壇、大園區長余誌松、觀音區長劉草典、桃園分局長王智民、龜山分局長張鶴瓊、蘆竹分局長楊贊鈞、大園分局長蘇茂智、刑事警察大隊大隊長鄺慶泰、交通警察大隊大隊長林東星、保安警察大隊大隊長詹枝松、少年警察隊長戴賢、婦幼警察隊長盧昱嘉、捷運警察隊長謝金龍等均一同出席。

桃園市長張善政前往埔子派出所慰勞警察同仁與協勤民力。

