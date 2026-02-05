春節前夕慰問住院榮民 陳桂美親赴蘇澳及員山

【記者葉柏成／新北報導】板橋榮家主任陳桂美關懷住院榮民長輩身心狀況，由於農曆春節將至，日前率輔導組組長及惜福堂堂長，前往臺北榮民總醫院新蘇澳分院及員山分院探視慰問住院長輩。在醫護同仁熱情陪同下，共慰訪7位住院榮民，逐一致上誠摯的新年祝福，並祝願長輩們身體康健、早日康復。

陳桂美細心關懷每位住院長輩的生活與健康狀況，並與院長及醫護照顧團隊逐一慰問、合影留念，感謝醫療同仁的辛勞付出。透過溫馨的拜年與祝福，將關懷與溫情傳遞到每位長輩心中，讓住院榮民在年節前夕感受到滿滿的感動與支持，展現榮家持續守護長輩、用心關懷不間斷的服務精神。

《圖說》住院的榮民伯伯見到榮家主任親自到訪，宛如家人前來探望般感動。〈板橋榮家提供〉

慰問過程中，住院的榮民伯伯見到榮家主任親自到訪，臉上洋溢著溫暖的笑容，宛如家人前來探望般感動。榮家猶如一個溫馨的大家庭，適逢年節前夕，倍感思親，有大家長的關懷與問候，讓住院長輩們深切感受到家的溫暖，也為療養中的伯伯們注入滿滿的力量與信心。