春節前夕慰問消防同仁！高虹安市長致贈加菜金感謝堅守崗位守護市民安全

高虹安市長春節前夕慰問消防同仁，贈加菜金感謝堅守崗位守護市民安全。

▲高虹安市長春節前夕慰問消防同仁，贈加菜金感謝堅守崗位守護市民安全。

農曆馬年春節將至，新竹市長高虹安近期前往新竹市各消防分隊進行春節慰問，向長年在救災第一線的消防同仁表達誠摯感謝，祝福「馬到成功、出勤平安」，並致贈加菜金，感謝堅守崗位守護市民生命財產安全。高市長表示，自她上任後市府持續推動消防政策精進，包含消防人力擴編、待遇與福利提升、取得國際專業認證，以及強化救災裝備與應變量能等多項具體成果，有效提升整體消防救災效能。消防同仁是守護城市安全的重要力量，市府未來將持續投入資源、完善制度，成為消防人員最堅強的後盾。

廣告 廣告

新竹市長高虹安十二日說明，「公共安全」是市府施政的首要任務。為打造友善工作環境，市府優先將消防員額擴編至四百九十八人，目前已增補至三百六十三人，人力比從一一二年的一比一四七七顯著降至一比一二五二，大幅緩解基層壓力；在待遇與照護上，市府不僅將超勤加班費提高至一萬九千元，並核定調升「危險職務加給」報請中央核定後實施；同時，為確保同仁體力無虞，市府調升勤務誤餐費（中晚餐一百二十元、早餐及點心六十元），並將分隊廚娘改列為常時聘用，解決聘期空窗問題。此外，消防局於一一五年一月一日正式成立「職業安全及綜合企劃科」，全方位照顧消防同仁的職安與健康。

新竹市消防局長李世恭指出，竹市救災量能已邁向國際化，一一三至一一四年間市府投入預算強化消防科學鑑定，使火災鑑定實驗室於一一四年三月榮獲TAF專業認證，成為六都以外首個取得認證的縣市。在特搜實力方面，新竹市特搜隊展現高度效率，僅用一年的時間精進，便於一一三年四月正式通過國家NAP（搜救能力分級認證），成為全台第十個取得中級認證、具備國際救災輪值資格的縣市，救災專業實力深獲國家肯定。

新竹市政府補充，為提升特殊搜救能量，已於一一三年九月在金山分隊落成北台灣首座「災害搜救犬IRO國際評量檢測場地」，並投入九十六萬六千元 辦理場地優化，成功主辦兩場 IRO 國際評量檢測。目前竹市共有8隻搜救犬，其中包含三隻IRO高級、二隻IRO中級之正式救災犬，訓練成效卓著。其中，搜救犬CLAY在今年二月參加「一一五年度全國災害搜救犬IRO國際評量測驗暨全國排名賽」，榮獲全國第二的排名並取得參加世界錦標賽資格，展現竹市堅強的救災實力。

新竹市府指出，當市民團圓之際，消防同仁仍須堅守崗位，這份犧牲與奉獻換來了城市的平安。祝福全體同仁在新的一年「龍馬精神、歲歲安康」，市府將持續精進施政，攜手市民共同迎接平安、喜慶的馬年新春。