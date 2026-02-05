春節前夕敬軍慰問 陳光復赴定海營區感謝國軍守護家園

▲115年澎湖縣各界春節敬軍慰問。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】農曆春節即將到來，為感謝國軍長期堅守崗位、守護國家安全，澎湖縣軍人服務站今（5）日於定海營區舉辦「115年澎湖縣各界春節敬軍慰問活動」，澎湖縣長陳光復特地前往關懷國軍官兵，代表澎湖鄉親向所有國軍同袍致上最崇高敬意，並致贈春節禮金，祝福國軍官兵軍務順遂、身體健康、士氣高昂，迎接新的一年平安順利。

活動中，陸軍澎湖防衛指揮部及海軍一四六艦隊，分別由副指揮官李傑少將與艦隊長李昌富少將代表，致贈感謝狀及紀念品，感謝縣府長期對國軍官兵的關懷與支持，以及在各項軍民合作與地方事務上的協助。

廣告 廣告

陳光復表示，國軍弟兄姊妹長期奉獻堅守崗位，肩負守護臺灣國土安全的重要責任，是國家穩定發展最重要的基石。尤其澎湖位處臺灣海峽重要戰略位置，更是守護國家安全的前線重鎮，國軍長年駐守，守護離島與本島民眾安全，貢獻良多。

陳光復指出，年節將近，許多官兵仍需留守營區執勤，無法與家人團聚，持續為國家與地方安全付出心力，他代表澎湖縣民向國軍表達誠摯感謝。他強調，正因國軍堅實守護，臺灣才能在民主制度、醫療健保、科技研發與經濟發展等各領域持續進步，讓人民安心生活、產業穩定發展。他期盼國軍官兵在堅守崗位之餘，也能照顧自身健康，持續以高昂士氣守護家園。

澎防部副指揮官李傑表示，指揮官陳俊源中將因另有任務在身，特別請他代表出席此次敬軍慰問活動。他也提到，近年澎湖整體發展與環境持續進步，國軍部隊與地方生活緊密相連，戰車行駛於道路上也逐漸成為鄉親日常生活的一部分。感謝縣府、議會及地方鄉親與各界長期支持三軍部隊，讓國軍官兵能無後顧之憂、專心執行戰備任務，守護澎湖與國家安全。

議長陳毓仁表示，感謝國軍長期在第一線守護鄉親安全，讓地方得以安定發展。未來府會也將持續作為國軍最堅強的後盾，全力支持各項需求，讓國軍官兵能夠安心執勤、無後顧之憂，專心守護家園。