春節前夕敬軍送暖 邱佩琳贈加菜金

▲春節前夕敬軍送暖，邱佩琳感謝國軍堅守崗位守護家園。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市副市長邱佩琳昨（二十九）日代表市長謝國樑，前往慰問基隆地區各駐軍部隊及官兵，並致贈春節加菜金，感謝國軍官兵於春節假期期間仍堅守崗位、守護家園，讓市民得以安心歡度佳節。

農曆春節即將來臨，為表達對國軍官兵長年辛勞付出的感謝，基隆市政府特別辦理春節敬軍活動。邱佩琳表示，正因國軍官兵犧牲與家人團聚的時間、長期站在第一線執行各項任務，國人才能在節慶期間享有安全無虞的生活環境。

邱佩琳也特別感謝國軍在各項天然災害發生時，總是第一時間投入救災行列，展現高度使命感與行動力。她指出，前年山陀兒颱風侵襲期間，國軍官兵迅速協助地方政府及救災人員進行災後復原工作，讓災區得以在最短時間內恢復正常生活，令人由衷感佩。

除致贈各駐軍單位春節加菜金外，邱佩琳亦在民政處長呂謦煒陪同下，特別致贈市府今年新推出的「2026HORSE發生」一元紅包，祝福官兵們在新的一年平安順遂、好事連連，也期盼國軍持續成為守護國家與人民最堅實的力量。