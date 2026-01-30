春節前夕敬軍 高虹安感謝國軍守護家園

市長高虹安率市府團隊赴空軍第二戰術戰鬥機聯隊進行慰訪。





春節將至，新竹市長高虹安30日下午率市府團隊赴空軍第二戰術戰鬥機聯隊進行慰訪，並代表市府及全市45萬市民，向轄區內22個國軍單位致贈加菜金，感謝國軍弟兄長期以來的辛勞付出，堅守崗位、守護家園。空軍第二戰術戰鬥機聯隊等國軍單位熱烈歡迎團隊，現場氣氛溫馨。

高市長表示，國軍長年肩負保家衛國重任，無論在平時戰備整備或災害防救、重大任務支援上，皆展現高度專業與奉獻精神，讓市民得以安心生活，目前台海情勢險峻，每一次的出勤任務，都為大家祈福平安，尤其春節期間是大家團圓的日子，仍有官兵堅守崗位，精神令人敬佩與感謝，透過加菜金的致贈，希望大家能稍微緩解思鄉之苦。

廣告 廣告

高虹安市長向轄區國軍單位致贈加菜金。

高市長也感謝空軍二聯隊對市政活動的大力支持，於去年11月16日圓滿落幕的新竹城市馬拉松中，開放空軍基地作為賽道，讓市民全家跑進基地，留下難得且深刻的回憶，充分展現軍民一家親、攜手合作的精神，也讓活動得以順利完成。

更多新聞推薦

● 總統春節勗國軍花蓮部隊 盼朝野政黨放下歧見共同支持國防預算