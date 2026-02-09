春節前夕暖軍心！花蓮縣長徐榛蔚率企業界慰訪花蓮駐軍 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】春節將屆，為慰勉國軍官兵長年守護國家安全與投入地方救災的辛勞，花蓮縣各界今（9）日辦理春節敬軍慰訪活動，由縣長徐榛蔚率領縣內工商企業界代表，在花蓮縣政府民政處代理處長吳俊毅及軍人服務站站長黃鍾昌陪同下，前往陸軍第二作戰區南美崙營區及空軍教育訓練暨準則發展指揮部進行慰訪，致贈團體慰問金並與駐軍主管共慶春節，表達對國軍戍守家園、巡弋領空的感謝與敬意。

春節前夕暖軍心！花蓮縣長徐榛蔚率企業界慰訪花蓮駐軍 - https://www.watchmedia01.com

本次敬軍團除致贈陸軍花防部、空軍教準部等陸海空軍21個軍事單位慰勞金外，也提前向駐軍官兵賀年，肯定國軍平日戮力戰訓、保家衛國及災害發生時即時投入救災工作的付出。活動茶會現場並邀請新文藝學會大師揮毫書寫春聯，氣氛溫馨熱絡，洋溢濃厚春節氣息。

廣告 廣告

縣長徐榛蔚表示，國軍駐地各單位除平時落實戰備整備外，每逢颱風豪雨期間，皆主動協助地方進行人員疏散、災後復原與重建工作，與縣府及鄉親攜手守護家園，充分展現「軍愛民、民敬軍」精神。徐榛蔚代表花蓮縣民向國軍官兵表達誠摯關懷與感謝，並感謝工商企業界踴躍參與，以實際行動支持國軍，為官兵注入士氣與溫暖。

空軍教育訓練暨準則發展指揮部指揮官董培倫中將及陸軍花防部參謀長葉雲五少將於歡迎茶會中表示，捍衛國家安全、確保人民生命財產安全是軍人的天職，面對各項災害挑戰，國軍秉持「超前部署、預置兵力」原則，迅速投入救援工作，將持續落實戰備與災防任務。

春節前夕暖軍心！花蓮縣長徐榛蔚率企業界慰訪花蓮駐軍 - https://www.watchmedia01.com

本次敬軍活動出席人員包括花蓮縣議員吳建志、徐子芳；工商企業界代表包括花蓮縣進出口公會理事長劉錫合、海洋鋸片股份有限公司董事長韓英傑、花蓮麥當勞董事長楊政道、佳姿文教機構董事長李曲原、亞泥副廠長胡興賢、台泥企業集團經理余宗謙、中華紙漿理事長侯林智、碩碧公司董事長陳有福、花蓮縣青溪新文藝學會促進發展協會團長黃榮發、東芥營造董事長邱子芥、東誠營造董事長邱坤誠、原生好物有限公司董事長周畢英、新曜營造董事長黃文利、建程企業社經理何世詠、花蓮縣吉安路跑協會理事長楊志遠等地方企業與社團代表。