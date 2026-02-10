春節前夕突系統故障！上海商銀76家分行、269台ATM一度全面停擺

上海商銀總行大樓。（圖／黃威彬攝）

農曆春節假期將至，不少民眾趕在過年前前往銀行提領現金，以備年節所需。不料，上海商業儲蓄銀行今（10日）上午卻發生系統故障，導致全台76家分行的臨櫃作業與外幣存提服務全面停擺，269台ATM亦無法正常運作。

據《ETtoday新聞雲》報導，針對此次異常狀況，上海商銀發言人呂紹宇向媒體說明，事故起因為內湖備援電力系統發生故障，約在上午8點多出現異常情形。

由於主機設備無法取得電力支援，進而造成整體系統運作異常，影響範圍擴及全台76家分行，包括存款、匯款及ATM等各項服務皆暫時無法提供，導致部分民眾無法順利提領現金。

廣告 廣告

銀行方面表示，經緊急處理後，相關服務已於上午10點左右陸續恢復正常。不過，至於網路銀行是否同樣受到波及，目前仍在進一步排查當中。上海商銀也已依規定向金管會銀行局通報此一重大事件，後續將持續釐清原因並強化相關機制。

銀行業者同時提醒，若民眾有緊急資金需求，建議可暫時改以其他支付方式因應，以免影響春節期間的資金安排。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《世紀血案》爭議延燒！他硬扯《賽德克巴萊》也沒問本人 男星怒：想造謠等我死

賈永婕談「林宅血案」被出征！遭疑公關團隊不把關 她5字揭露實情

獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度