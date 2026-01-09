春節前夕送暖 中彰、彰化榮家長輩收到總統府茂谷柑禮盒

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春節將近，總統府特別致贈象徵吉祥、甜美飽滿的茂谷柑水果禮盒給彰化榮家與中彰榮家。收到禮盒後，榮家立即安排工作團隊分送到每位住民手中，讓長輩們提前感受濃濃的過年氣氛。整個院區瀰漫著水果的清香與歡笑聲，氣氛溫馨熱鬧。

農曆新年將至，總統府送來一箱箱金黃飽滿的茂谷柑給彰化榮家、中彰榮家，榮民長輩們感受到社會和國家的溫暖關懷。（記者陳雅芳攝）

中彰榮家主任呂德義表示：「非常感謝總統在春節前送來這份祝福，讓戎馬半生、辛苦奉獻的榮民長輩們，在寒冬中感受到國家的關心。黃澄澄、油亮飽滿的茂谷柑，不只應景討喜，更象徵新年的圓滿與吉祥。」他也提到，這份心意不僅溫暖了長輩，也鼓舞榮家同仁持續努力，打造更舒適、祥和的生活環境。

分送禮盒的過程中，服務團隊幹部挨家挨戶，把每一盒茂谷柑送到長輩和工作同仁手上，現場充滿歡笑和驚喜。長輩王伯伯拿到一顆顆金亮、飽滿的茂谷柑時，笑得合不攏嘴：「這份禮物特別甜，也讓我覺得國家沒有忘記我們老兵！吃著茂谷柑，感覺新的一年一定大吉大利！」另一位長輩阿嬤則開心地說：「今年過年有這些漂亮的水果，真有過年的感覺，心裡暖暖的。」

彰化榮家蘇再勝主任表示，榮民長輩多歷經戰亂年代，為保家衛國付出青春和心力，政府始終銘記於心。「總統府在春節前送上茂谷柑，不只是禮物，更是一份溫暖的祝福，讓長輩們感受到『有人在關心你、惦記你』，這份心意意義格外深遠。」

長輩們在收到茂谷柑後，臉上洋溢著笑容，互相分享著水果的甜美，也不忘感謝政府與社會各界的用心。有長輩說：「雖然年紀大了、行動不便，但在榮家有完善的照顧和溫馨環境，加上社會的關懷，真的很安心，也讓我對新的一年充滿期待。」

榮家服務團隊也趁機與長輩們聊天、關心健康與生活，氣氛溫暖如家。這一箱箱金黃的茂谷柑，不僅讓長輩嘴裡甜滋滋，也把政府對榮民長輩的祝福和感謝送進心裡，更為即將到來的農曆新年增添了一份祥和與溫馨。