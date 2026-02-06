春節前夕關懷探視 八德榮家住院榮民倍感溫馨

【記者葉柏成/桃園報導】 關懷住院榮民的健康與生活情形，八德榮譽國民之家家主任酆世俊日前於農曆春節前夕，前往臺北榮民總醫院桃園分院，慰問目前住院療養的榮民王伯伯，代表榮家表達誠摯的關懷與祝福。並致贈慰問金及營養品，祝福安心療養、早日康復。

酆世俊表示，住院榮民在療養期間更需要關心與支持，八德榮家透過實際行動傳遞如同家人般的陪伴與照顧，同時也感謝臺北榮民總醫院桃園分院醫護人員的專業付出，細心守護榮民健康。未來，榮家將持續秉持以人為本的精神，深化關懷服務，讓每一位榮民長輩都能感受到溫暖與尊重。

慰問過程中，酆世俊親切探視王伯伯，詳細關心其身體狀況及住院期間的生活情形，並致贈慰問金及營養品，祝福王伯伯安心療養、早日康復。也與王伯伯話家常、傾聽需求，傳達八德榮家始終陪伴在側、做為長輩最堅實後盾的心意。

王伯伯對於家酆世俊主任親自慰問深感感動，表示雖因健康因素暫時無法返家休養，但在醫院中仍能感受到來自榮家的溫暖關懷，讓人倍感安心。