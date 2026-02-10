春節前夕高雄大掃蕩 酒店短裙美腿妹排排站

高雄市政府警察局局長趙瑞華昨晚（9日）宣布啟動春節安全維護工作，動員17個分局與外勤大隊共520名警力，針對轄區治安熱點進行擴大臨檢，展現市府維護春節治安的決心。

即使寒流來襲，現場也可見穿著短裙、大秀美腿的舞廳小姐配合警方作業。（圖／中天新聞）

此次加強重要節日安全維護工作將持續至2月23日24時止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸。警方特別針對舞廳、酒店等娛樂場所進行臨檢稽查，即使寒流來襲，現場也可見穿著短裙、大秀美腿的舞廳小姐配合警方作業，工作人員也排隊接受檢查。

廣告 廣告

娛樂場所加強臨檢。（圖／中天新聞）

針對春節期間民眾返鄉團圓與出遊需求，市府已針對2026高雄燈會、高雄冬日遊樂園、哈瑪星西子灣、佛光山平安燈會、駁二特區、鹽埕埔新樂街趕集、崗山之眼、旗津、壽山、旗山老街等熱門景點，訂定「高雄市春節疏運計畫」，規劃相關疏導管制措施。

警方特別針對舞廳、酒店等娛樂場所進行臨檢稽查。（圖／中天新聞）

各分局及交通警察大隊成立「交通快速反應編組」，一旦發生交通壅塞狀況，將立即趕赴現場排除，並透過警廣說明現場狀況，以機動、彈性與即時交通疏導作為，達成春節交通順暢目標。

警察局呼籲業者加強自我防護，春節前後金融機構、大型賣場、量販店、超商、加油站、年貨商街等場所交易熱絡，現金流動頻繁，容易成為歹徒覬覦目標而發生強盜、搶奪或竊盜等犯罪行為。金融機構也應做好員工自衛編組演練，防止被搶，讓民眾提款更安心。

警察局局長趙瑞華表示，去年高雄主要治安指標表現亮眼，暴力犯罪件數31件為六都最低，其中槍擊案全年僅發生3件，較109年減少11件，降幅達8成。在檢肅幫派組合部分，高雄連續4年榮獲全國「特優」；交通事故防制上，高雄更是六都中唯一A1數量連5年下降的城市，114年較109年降幅高達27%。

年假期間，警方將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，更搭配機動巡邏警網攔查，全力杜絕酒駕，保護用路人生命安全。警方強調治安工作沒有假期，將持續防制街頭暴力，遏止幫派活動，淨化治安環境，讓市民平安快樂過好年。

延伸閱讀

健保署砸16億拚春節醫療不打烊！醫院診所開診率創新高

夜間藍光直接對大腦下指令「不准修復」褪黑激素分泌受阻

過年穿紅衣最旺？命理師曝3生肖要避免 招財3色曝光