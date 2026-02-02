春節前夕 張麗善率隊消防安全聯合訪查

春節前夕，縣長張麗善率隊消防安全聯合訪查，守護鄉親安全。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府基於年關將近，鄉親忙於賣場等公共場所採買人潮眾多，為維護民眾安全，二日縣長張麗善在消防局長林文山等人陪同，前往斗南大全聯賣場聯合訪查消防安全設備、民眾防火避難逃生設施、建築物防火區劃及食品衛生等，要求業者提高檢查標準，提供民眾安全無虞購物環境。

張麗善指出，年關前夕，鄉親忙採買年貨，為提供安全購物環境，去年十一月廿六日起至一一五年一月四日止，針對轄內百貨公司、大賣場、量販店、超級市場等，消防安檢達一七五家，把關鄉親消費安全。

張麗善說，特率消防局及建設處聯合抽查大型賣場，尤其消防與建築安全部分，主要檢視賣場各項消防安全設備是否符合規定，現場也實際啟動業者自衛消防編組演練，各處逃生通道、安全門、梯是否堵塞，以及防火區劃是否受破壞或拆除，並測試員工在災害發生時引導與應變效率，確保民眾購物安全。所訪查賣場消防栓、滅火器、照明燈、排煙設備設施皆符檢核標準，打造民眾安心放心購物環境。

此外，呼籲民眾春節期間應注意一、用火用電安全，有事外出應關閉家中火源。二、使用燃氣熱水器應保持空氣流通，防止一氧化碳中毒。 三、燃放爆竹煙火應使用具個別認可標示之爆竹，並依使用說明施放避免災害發生。

林文山說，年關將屆，要求所有消防同仁針對民眾經常出入重要場所，全面進行消防安全設備檢查，也要求所有賣場各方面都要符合消防法規；提醒民眾，春節期間至各公共場所消費時應注意避難逃生路線及消防安全設備位置，一旦發生火警切勿恐慌，保持鎮靜尋找出口逃生。