春節前夕 張麗善縣長率隊消防安全聯合訪查 守護鄉親消費安全

▲春節前夕，張麗善縣長率隊至賣場進行消防安全聯合訪查，確保鄉親購物安全。(記者劉春生攝)

春節前夕公共場所人潮眾多，為維護民眾安全，縣長張麗善(二)日與副縣長陳璧君率領雲林縣消防局長林文山、縣府建設處長廖政彥等消防及建設團隊至斗南鎮「斗南大全聯」賣場進行聯合訪查 。針對消防安全設備、民眾防火避難逃生設施、建築物防火區劃及食品衛生等項目，要求業者提高檢查標準，務必提供民眾一個安全無虞購物環境。

縣長張麗善表示，年關將近，鄉親忙著採買年貨，為提供鄉親非常安全購物環境，雲林縣自一一四年十一月二十六日起至一一五年一月四日止，針對轄內百貨公司、大賣場、量販店、超級市場等場所合計消防安檢達一百七十五家，幫鄉親消費安全把關。

張麗善縣長指出，特別率消防局及建設處至大型賣場進行聯合抽查 ，在消防與建築安全部分，最主要檢視賣場的各項消防安全設備是否符合規定，除了硬體檢查，現場也實際啟動自衛消防編組演練，業者自衛消防編組初期應變力、各處逃生通道、安全門、梯是否堵塞，以及防火區劃是否受破壞或拆除，並測試員工在災害發生時的引導與應變效率，確保民眾購物時的安全。此次訪查，包含賣場消防栓、滅火器、照明燈、排煙設備設施皆符合檢核標準，打造讓民眾安心放心購物環境。

此外，張縣長特別呼籲民眾春節期間應注意以下事項： 一、春節期間應注意用火用電安全，如有事外出，應關閉家中火源。 二、使用燃氣熱水器，應保持空氣流通，防止一氧化碳中毒。 三、燃放爆竹煙火，應使用具個別認可標示之爆竹，並依使用說明施放，避免災害發生。除透過防宣隊加強宣導，也請新聞處跑馬燈提醒民眾注意。

消防局長林文山表示，年關將屆，為維護全縣民眾生命安全，要求所有消防同仁針對民眾經常出入重要場所，全面進行消防安全設備檢查，也要求所有賣場各方面都要符合消防法令規定；提醒民眾，春節期間人潮眾多，至各公共場所消費時應注意避難逃生路線及消防安全設備位置，一旦發生火警切勿恐慌，應保持鎮靜，尋找出口逃生。

張麗善縣長強調，公共安全沒有假期，呼籲業者應落實自主管理，民眾進入公共場所休閒娛樂時，亦應提高警覺，注意避難逃生路線，共同維護自身安全。