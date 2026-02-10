春節前夕 慈警會關懷送暖

慈濟彰化警察消防暨眷屬聯誼會致贈泡麵與蘋果給警察同仁，由分局長黃一航代表受贈。（記者方一成攝）

▲慈濟彰化警察消防暨眷屬聯誼會致贈泡麵與蘋果給警察同仁，由分局長黃一航代表受贈。（記者方一成攝）

為感謝彰化縣警察局芳苑分局全體員警平日執勤的辛勞與奉獻，慈濟彰化警察消防暨眷屬聯誼會特別於今（十）日至芳苑分局表達感謝之意，並致贈「泡麵」與「蘋果」給警察同仁，由分局長黃一航代表受贈。

今春節前夕，慈警會由幹事蔣明賢率領二林區師兄、師姊親赴芳苑分局表達慰問與敬意，並致贈物資，讓同仁們提前感受到春節的溫馨與社會的支持。

慈警會蔣明賢師兄表示：警察同仁平日為維護治安與交通秩序，不畏辛勞、堅守崗位，甚至犧牲節日與家人團聚的時間，令人敬佩。尤其去年芳苑分局執行大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境、芳苑海牛節、王功漁火節等大型活動，員警全程投入交通疏導與治安維護工作，付出甚多相當辛苦。慈警會在春節前夕，對於員警無私奉獻的精神，存著感恩與致敬，也藉此機會，向所有警察同仁獻上誠摯的祝福，預祝全體警察同仁春節快樂。

芳苑分局分局長黃一航表示：非常感謝慈濟彰化警察消防暨眷屬聯誼會對警察同仁的關懷與鼓勵，這份溫暖的支持，正是警察人員持續推動治安、交通及為民服務工作的最大動力。警察作為執行公權力的第一線，有慈濟這樣強大的後盾支持，是我們持續前進的重要力量。芳苑分局將持續全力以赴，守護社會治安與交通安全，讓彰化成為幸福又安全的家園。