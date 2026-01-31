春節前夕 澎縣警局前進營區宣導防詐

為加強國軍反詐騙意識，澎湖縣政府警察局犯罪預防宣導團在澎防部安排下，於春節前至澎湖縣各軍事營區實施犯罪預防巡迴宣講，日前由刑事警察大隊派員至光華營區進行宣導，與會之軍士官兵約百餘人。

本次宣導深入解析目前最常發生、財損最多的「假投資」及「假交友（徵婚、投資詐財）」詐騙手法，詐騙集團透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，並假借投資股票、虛擬通貨等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，初期會讓民眾小額獲利，引誘民眾加入投資網站或下載APP並投入大量資金，後續再以加碼資金不足、繳保證金（手續費）、帳戶異常等理由拒絕出金，待民眾發現帳號遭凍結或網站關閉才發現遭詐。