春節前夕 臺北花市 大賣場 周邊採購人 車潮 內湖警加強交通管制疏導措施

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為因應春節前夕(2月11至16日)至「臺北花市、大賣場」採購之人、車潮，為維持周邊道路(舊宗路、民權東路六段、堤頂大道、新湖一、二、三路及民善街等路段)交通順暢，內湖分局除派員實施交通疏導外，並實施相關交通管制措施如下：

一、交通管制範圍:堤頂大道(含)以東、民權東路6段(含)以南、舊宗路1段(含)以西、新湖二路(含)以北。

二、疏導管制時間:115年(下同)2月11至16日。

三、管制措施：

(一)舊宗路1段(北往南)與民權東路六段口、舊宗路1段(北往南)與新湖三路口：2月11至16日，每日7-24時禁止左轉。

(二)舊宗路1段268號「好市多」賣場前計程車招呼站，於2月13日0時起至2月16日18時止，禁止排班載客。

(三)新湖三路(舊宗路至民善街)及民善街(民權東路6段至舊宗路1段150巷)彈性實施調撥車道。

(四)「東環幹線」公車路線於2月13日至16日調整為不繞行新湖三路賣場區域，自舊宗路續行，另「新湖三路」(往西)、「堤頂大道一段」(往北)站公車站牌暫停上、下客。

內湖分局呼籲民眾於農曆春節前夕，欲前往臺北花市暨附近各大賣場購物，請多加利用大眾交通運輸工具，若自行開車前往，請配合現場員警及義交人員指揮、疏導及管制，屆時將加強前揭路段違規停車取締及拖吊，以維交通順暢。