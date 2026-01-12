春節前夕 高雄消防局安檢前鎮區量販店合格 (圖)
為提升公共安全，高雄市政府消防局第一大隊12日至前鎮區量販店，辦理大量人潮出入場所消防安全檢查，查核結果均符合規定。（高雄市政府消防局提供）
中央社記者張已亷傳真 115年1月12日
