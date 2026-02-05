春節前大掃除注意！台電籲別漏清「插頭」 積污恐釀火災

春節連假倒數不到兩週，民眾紛紛展開居家大掃除，台電特別提醒一個容易被忽略的重要細節。台電指出，插頭與插座經常在大掃除時被遺漏，但若未妥善清理，嚴重時恐引發火災意外。

插座與插頭的金屬部分一旦受潮，可能出現綠鏽氧化現象。有可能造成積污導電的危險情況，進而引起火災事故。（圖／台電電力粉絲團）

配合立春節氣，台電昨日透過「台電電力粉絲團」臉書粉專發文提醒，許多人在進行居家環境清潔時，往往專注於地板、門窗、家具等明顯區域，卻容易忽略插座與插頭這些小地方的清潔維護。

台電解釋，插座與插頭的金屬部分一旦受潮，可能出現綠鏽氧化現象。當灰塵、毛髮等可燃物質因潮濕環境而附著水氣時，就可能造成積污導電的危險情況，進而引起火災事故。

為避免此類意外發生，台電建議民眾在大掃除時，應特別檢查插頭、插座是否出現三種狀況：有無灰塵髒污、是否發生鬆動、以及是否出現綠鏽及焦黑痕跡。

台電建議的清潔步驟包括：先將神明燈、冰箱、洗衣機等電器插頭拔除，再使用乾布清理灰塵。一旦發現插座有鬆動現象或出現綠鏽情況，應立即停止使用並聯繫專業人員協助更換，確保居家用電安全。

