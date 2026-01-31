春節前好消息！中油宣布2月天然氣價格凍漲

中油公司於今（31）日宣布，2月份各類用戶的天然氣價格將保持不變，這是為配合政府穩定物價的政策，並考量農曆春節期間民生需求所做出的決定。中油指出，近期國際液化天然氣價格因地緣政治情勢變化而波動較大，且具高度不確定性，但為減輕民眾負擔，公司將暫時吸收用戶氣價低於成本的部分。

中油公司於今（31）日宣布，2月份各類用戶的天然氣價格將保持不變。（圖／記者高珞曦攝）

中油表示，未來將持續關注國際油氣市場的動態，並進行滾動檢討，以確保價格政策的靈活性與民生穩定。此外，有關各類用戶的天然氣產品價格，民眾可參考台灣中油全球資訊網上公布的天然氣牌價表。

這一政策宣布後，有不少民眾對中油的決定表示支持，認為在春節期間穩定價格是對民生的體貼之舉。

