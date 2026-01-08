春節前客貨高峰期 海關掃蕩劣質境外集運商違規

（中央社記者呂晏慈台北8日電）面對農曆春節前客貨流量高峰期將至，財政部關務署今天表示，海關已查獲多起劣質境外集運商提供不實申報資料案件，將透過強力掃蕩計畫，嚴查高價低報及規避進口檢驗的貨物，從重裁處相關業者，改善通關秩序。

財政部關務署今天透過新聞稿表示，民眾在境外電商平台購買貨物，會分別由境外集運商與國內報關業者負責物流及報關作業；然而部分劣質境外集運商提供不實資料給國內報關業者向海關申報，海關已於空運及海運快遞專區，查獲多起逃漏稅及規避食品查驗或檢疫規定等案件。

關務署指出，自民國114年11月15日起，海關要求快遞報關業者應於進口簡易申報單申報電商平台或境外私人集運商資訊，海關將透過風險分析的結果，選定劣質境外集運商承攬的貨物，進行強力掃蕩，並對與其合作的快遞報關業者嚴懲重罰，對於違規情節重大的業者，將祭出停業或廢照的處分。

關務署指出，強力掃蕩境外集運商違規貨品及不法國內業者的行動，將由各關一級主管率隊，選定高價低報、逃避簽審等情節重大的業者，提高開箱查驗件數，強力查核。

關務署呼籲國內快遞報關業者應慎選境外合作對象，提高法遵意識，依法誠實申報，同時提醒民眾勿自境外網購違規物品，切勿以身試法。（編輯：林家嫻）1150108